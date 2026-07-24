CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Nachmittag

Heute zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,51 Prozent höher bei 8 341,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,474 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,174 Prozent auf 8 284,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 299,09 Punkten am Vortag.

Bei 8 278,64 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 346,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,300 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 385,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 818,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 128 200 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,953 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at