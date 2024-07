CAC-40-FLASH: Erholung erwartet - Leichte politische Hoffnung in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Aktienmarkt dürfte nach der ersten Runde der Parlamentswahl in dem Land am Montag einen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den Cac 40 am Morgen auf 7675 Punkte und damit und 2,6 Prozent im Plus. Die Sorge vor einem noch größeren Erstarken europakritischer Rechter sowie einem politischen Patt nach der Wahl hatten den französischen Leitindex zuletzt schwer belastet.

Der CAC 40 war erst am Freitag vor der Parlamentswahl auf ein Tief seit Januar gefallen. Seit Präsident Emmanuel Macron infolge der für ihn schlecht gelaufenen Europawahl das französische Parlament aufgelöst und staatliche Neuwahlen angekündigt hatte, ging es für den Cac 40 um knapp 6 Prozent nach unten.

Marine Le Pens Rassemblement National (RN) hofft nach ihrem erwartungsgemäßen Erstrundensieg nun zwar, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen und so an die Regierung zu kommen. Ihr Vorsprung fiel aber weiger deutlich aus als befürchtet.

Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager werden versuchen, ihren Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern. Sowohl aus dem Linksbündnis als auch von Macrons Partei hieß es, man werde in den Wahlkreisen, in denen man auf dem dritten Platz gelandet sei, zugunsten der Kandidaten zurücktreten, die in der Lage sind, das Rassemblement National zu schlagen./mis/men