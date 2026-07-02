Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Euronext-Handel im Blick
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02.07.2026 12:27:33
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Donnerstagmittag in der Verlustzone
Um 12:09 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,08 Prozent auf 8 397,66 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,458 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,718 Prozent auf 8 343,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 403,99 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 342,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 404,55 Punkten.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,218 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 8 209,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 962,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 738,42 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 287 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 238,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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