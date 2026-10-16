Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance 16.10.2026 12:26:50

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag freundlich

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag freundlich

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 7 953,36 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,327 Prozent auf 7 960,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7 934,70 Punkten am Vortag.

Bei 7 960,61 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 916,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 140,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 377,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 188,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,95 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 265 735 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,419 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

mehr Analysen
29.05.26 Pernod Ricard Neutral UBS AG
29.05.26 Pernod Ricard Neutral UBS AG
16.04.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,10 1,10% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 403,25 -0,26% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 68,06 2,47% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,23 1,45% Renault S.A.
Stellantis 3,87 -0,12% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 956,70 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen