CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag freundlich

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 7 953,36 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,327 Prozent auf 7 960,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7 934,70 Punkten am Vortag.

Bei 7 960,61 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 916,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 140,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 377,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 188,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,95 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 265 735 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,419 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at