CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 8 011,30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,02 Prozent schwächer bei 7 973,99 Punkten, nach 8 056,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 026,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 962,75 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 259,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 340,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 850,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,24 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 60 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 233,757 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Mit 7,99 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at