Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
25.02.2026 12:26:55
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittwochmittag stärker
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,25 Prozent höher bei 8 540,75 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,544 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,240 Prozent auf 8 539,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 519,21 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 534,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 556,89 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,523 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 8 143,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 025,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 051,07 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,22 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 556,89 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 170 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 276,986 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
