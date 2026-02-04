CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag im Plus

Das macht der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,06 Prozent auf 8 266,41 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,455 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,495 Prozent auf 8 219,96 Punkte an der Kurstafel, nach 8 179,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 286,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 203,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 195,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 067,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der CAC 40 bei 7 906,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,869 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 179 939 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,207 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at