SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40 aktuell
|
04.02.2026 15:59:00
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag im Plus
Um 15:42 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,06 Prozent auf 8 266,41 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,455 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,495 Prozent auf 8 219,96 Punkte an der Kurstafel, nach 8 179,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 286,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 203,27 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 195,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 067,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der CAC 40 bei 7 906,40 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,869 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 179 939 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,207 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,42
|0,78%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|532,60
|-0,52%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|51,86
|-1,67%
|Stellantis
|6,31
|-22,17%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 221,87
|-0,20%
