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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40-Performance 27.05.2026 15:59:00

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Gewinnzone

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Gewinnzone

Der CAC 40 zeigt heute eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,83 Prozent stärker bei 8 241,26 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,422 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,217 Prozent stärker bei 8 190,88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 173,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 271,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 190,88 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,682 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, lag der CAC 40 bei 8 141,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7 826,79 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,562 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 235 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,329 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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