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Index-Performance im Blick 13.03.2026 17:58:57

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Freitagshandel mit Verlusten

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Der CAC 40 ging mit Verlusten aus dem Freitagshandel.

Der CAC 40 verlor im Euronext-Handel schlussendlich 0,91 Prozent auf 7 911,53 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,386 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,960 Prozent tiefer bei 7 907,82 Punkten in den Handel, nach 7 984,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 872,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 016,43 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 311,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 068,62 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 7 938,21 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,46 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 768,11 Zählern.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 318 824 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,714 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Stellantis 5,73 -3,65% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

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CAC 40 7 911,53 -0,91%

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