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Index-Performance 18.08.2026 17:58:50

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Handel im Minus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Handel im Minus

Der CAC 40 bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Am Dienstag verlor der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,82 Prozent auf 8 509,36 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,513 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,193 Prozent schwächer bei 8 563,06 Punkten, nach 8 579,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 578,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 509,36 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 338,81 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7 987,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 884,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 405 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,484 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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