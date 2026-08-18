Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
|
18.08.2026 17:58:50
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Handel im Minus
Am Dienstag verlor der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,82 Prozent auf 8 509,36 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,513 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,193 Prozent schwächer bei 8 563,06 Punkten, nach 8 579,60 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 578,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 509,36 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 338,81 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7 987,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 884,05 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 405 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,484 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Renault-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Paris: CAC 40 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Paris: CAC 40 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|210,00
|-1,69%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|19,65
|-1,50%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|448,95
|0,17%
|Renault S.A.
|28,60
|0,35%
|Stellantis
|4,40
|-0,79%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 509,36
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.