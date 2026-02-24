CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Handel im Minus

Der CAC 40 fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent auf 8 471,79 Punkte zurück. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,550 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,303 Prozent auf 8 471,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 497,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 482,35 Punkte, das Tagestief hingegen 8 461,88 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 143,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der CAC 40 bei 7 959,67 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 8 090,99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,37 Prozent nach oben. Bei 8 532,95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 16 567 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 276,986 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at