10.02.2026 12:27:00
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus
Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,33 Prozent höher bei 8 350,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,475 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,307 Prozent auf 8 348,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8 323,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 340,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 369,71 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Wert von 8 055,51 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 8 006,22 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,90 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Punkten.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 375 273 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,165 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten
Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
