CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt am Dienstagmittag

Der CAC 40 zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,23 Prozent schwächer bei 8 012,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,501 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,712 Prozent schwächer bei 8 054,24 Punkten in den Handel, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 058,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 996,95 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 151,38 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 8 206,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 733,50 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,23 Prozent. Bei 8 396,72 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,95 Zählern verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 101 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 300,718 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,97 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

