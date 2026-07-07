Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Blick
|
07.07.2026 17:59:04
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 gibt letztendlich nach
Am Dienstag gab der CAC 40 via Euronext schlussendlich um 0,51 Prozent auf 8 436,24 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,493 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,238 Prozent stärker bei 8 500,08 Punkten, nach 8 479,87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 436,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 545,68 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 8 218,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 908,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 723,47 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 223 750 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 244,664 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Die SRTeleperformance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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