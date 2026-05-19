CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

In Paris war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Der CAC 40 schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 7 981,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,329 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 7 995,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7 987,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 969,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 073,58 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Wert von 8 425,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 398,78 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 883,63 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 2,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 265 171 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,301 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at