Kursentwicklung 05.03.2026 17:58:38

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 zeigte sich am Donnerstagabend leichter.

Am Donnerstag verbuchte der CAC 40 via Euronext schlussendlich Verluste in Höhe von 1,49 Prozent auf 8 045,80 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,400 Prozent schwächer bei 8 135,07 Punkten, nach 8 167,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 028,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 215,02 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 4,27 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 05.02.2026, mit 8 238,17 Punkten bewertet. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 8 114,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 173,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 413 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249,288 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

27.02.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Stellantis Buy UBS AG