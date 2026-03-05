Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung
|
05.03.2026 17:58:38
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag verbuchte der CAC 40 via Euronext schlussendlich Verluste in Höhe von 1,49 Prozent auf 8 045,80 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,400 Prozent schwächer bei 8 135,07 Punkten, nach 8 167,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 028,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 215,02 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 4,27 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 05.02.2026, mit 8 238,17 Punkten bewertet. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 8 114,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 173,75 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 413 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249,288 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Stellantis
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG