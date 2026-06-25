CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich

Der CAC 40 gewann im Euronext-Handel letztendlich 0,55 Prozent auf 8 431,61 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,445 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,040 Prozent auf 8 388,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8 385,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 374,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 452,38 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,029 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, lag der CAC 40 bei 8 258,26 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Stand von 7 846,55 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Wert von 7 558,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,88 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 068 018 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,741 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at