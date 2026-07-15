CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich

So performte der CAC 40 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 8 382,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,455 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 8 367,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 366,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 320,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 398,43 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,912 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der CAC 40 bei 8 384,01 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Stand von 8 274,57 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Wert von 7 766,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 621 671 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,591 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at