SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40-Kursentwicklung
|
15.07.2026 17:58:28
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich
Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 8 382,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,455 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 8 367,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 366,85 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 320,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 398,43 Punkten lag.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,912 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der CAC 40 bei 8 384,01 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Stand von 8 274,57 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Wert von 7 766,21 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 621 671 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,591 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 stärker (finanzen.at)
|
15.07.26
|Zurückhaltung in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
15.07.26
|CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)