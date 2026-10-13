L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
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13.10.2026 17:58:50
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich leichter
Der CAC 40 schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 7 827,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,263 Prozent auf 7 853,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7 832,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 812,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 878,16 Punkten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der CAC 40 bei 8 179,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 364,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 934,26 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,49 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 418 315 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 202,513 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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