CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der CAC 40 schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 8 327,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,475 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,307 Prozent stärker bei 8 348,82 Punkten, nach 8 323,28 Punkten am Vortag.

Bei 8 316,61 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 369,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 055,51 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.02.2025, den Wert von 8 006,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,62 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 1 034 544 Aktien gehandelt. Mit 266,165 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

