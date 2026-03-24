Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance
|
24.03.2026 12:27:32
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags in der Gewinnzone
Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent auf 7 738,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,256 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,225 Prozent stärker bei 7 743,55 Punkten, nach 7 726,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 773,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 681,79 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 519,21 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 24.12.2025, einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Wert von 8 022,33 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,57 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 85 422 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 231,616 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
24.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
24.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
24.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
23.03.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
23.03.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 am Montagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)