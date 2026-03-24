Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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CAC 40-Performance 24.03.2026 12:27:32

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags in der Gewinnzone

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags in der Gewinnzone

Der CAC 40 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent auf 7 738,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,256 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,225 Prozent stärker bei 7 743,55 Punkten, nach 7 726,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 773,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 681,79 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 519,21 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 24.12.2025, einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Wert von 8 022,33 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,57 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 85 422 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 231,616 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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