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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Kursentwicklung 15.09.2026 15:58:56

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in Rot

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in Rot

Heute ziehen sich die Anleger in Paris zurück.

Am Dienstag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,31 Prozent tiefer bei 8 092,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,409 Prozent tiefer bei 8 084,61 Punkten, nach 8 117,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 110,58 Punkte, das Tagestief hingegen 8 033,04 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 8 636,80 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 8 384,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 896,93 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,25 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 129 500 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 204,284 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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