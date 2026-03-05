SR.Teleperformance Aktie
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus
Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,74 Prozent auf 8 106,91 Punkte nach unten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,403 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,400 Prozent auf 8 135,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 167,73 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 215,02 Punkte, das Tagestief hingegen 8 089,23 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 3,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 238,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 114,74 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der CAC 40 mit 8 173,75 Punkten berechnet.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,08 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 281 925 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 249,288 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
