SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index-Bewegung
|
11.03.2026 12:27:09
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus
Am Mittwoch steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,24 Prozent im Minus bei 8 037,86 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,352 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,803 Prozent schwächer bei 7 992,66 Punkten, nach 8 057,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 961,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 041,02 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,92 Prozent aufwärts. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 8 313,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 085,76 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 941,91 Punkten auf.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,92 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 79 308 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 250,429 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
17:59
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Euronext-Handel: CAC 40 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
10.03.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Aufschläge in Paris: So performt der CAC 40 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|177,18
|0,10%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|498,75
|-0,39%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|52,22
|1,63%
|Stellantis
|5,97
|-0,45%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 041,81
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.