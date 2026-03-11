CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,24 Prozent im Minus bei 8 037,86 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,352 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,803 Prozent schwächer bei 7 992,66 Punkten, nach 8 057,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 961,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 041,02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,92 Prozent aufwärts. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 8 313,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 085,76 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 941,91 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,92 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 79 308 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 250,429 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at