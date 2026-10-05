Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Index im Blick
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05.10.2026 12:26:45
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert im Minus
Am Montag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 1,08 Prozent leichter bei 7 812,05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,624 Prozent auf 7 847,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 897,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 806,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 866,80 Punkten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der CAC 40 bei 8 278,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 508,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 081,54 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 83 422 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 198,024 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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