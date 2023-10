CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert nachmittags im Plus

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 1,56 Prozent auf 7 131,26 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,204 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,930 Prozent stärker bei 7 086,72 Punkten, nach 7 021,40 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 085,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 139,24 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 7 240,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 143,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, wurde der CAC 40 mit 5 840,55 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Top-Flop-Aktien

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 44 265 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 364,420 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,74 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at