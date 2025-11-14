CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,76 Prozent schwächer bei 8 170,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,499 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,563 Prozent tiefer bei 8 186,14 Punkten, nach 8 232,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 202,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 084,23 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1,57 Prozent zu. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 7 919,62 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 14.08.2025, mit 7 870,34 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, lag der CAC 40 bei 7 311,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 10,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 215 499 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 319,475 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at