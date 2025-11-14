Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 14.11.2025 17:58:55

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus

Der CAC 40 notierte am Abend im Minus.

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,76 Prozent schwächer bei 8 170,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,499 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,563 Prozent tiefer bei 8 186,14 Punkten, nach 8 232,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 202,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 084,23 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1,57 Prozent zu. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 7 919,62 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 14.08.2025, mit 7 870,34 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, lag der CAC 40 bei 7 311,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 10,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 215 499 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 319,475 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten

Analysen zu Worldline SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 205,85 -1,95% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,20 -2,22% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,50 -2,23% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 635,40 0,40% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 8,91 -4,24% Stellantis
Worldline SA 1,80 -4,64% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 170,09 -0,76%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen