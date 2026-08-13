Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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CAC 40-Kursverlauf 13.08.2026 15:58:51

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 ohne Schwung

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 ohne Schwung

Am Donnerstagnachmittag legen Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,00 Prozent auf 8 674,80 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,543 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,318 Prozent höher bei 8 702,54 Punkten, nach 8 674,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 707,39 Punkte, das Tagestief hingegen 8 666,75 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,410 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 8 364,65 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 13.05.2026, mit 8 007,97 Punkten bewertet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 7 804,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,85 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 450 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,519 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,60 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Airbus SE 215,75 1,27% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 20,15 0,35% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 459,35 -0,68% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,27 -0,56% Renault S.A.
Stellantis 4,67 0,16% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 658,04 0,09%

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