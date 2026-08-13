Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Kursverlauf
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13.08.2026 15:58:51
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 ohne Schwung
Am Donnerstag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,00 Prozent auf 8 674,80 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,543 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,318 Prozent höher bei 8 702,54 Punkten, nach 8 674,94 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 707,39 Punkte, das Tagestief hingegen 8 666,75 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,410 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 8 364,65 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 13.05.2026, mit 8 007,97 Punkten bewertet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 7 804,97 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,85 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 450 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,519 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,60 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
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12:26
|Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
13.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 ohne Schwung (finanzen.at)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
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12.08.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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12.08.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|215,75
|1,27%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|20,15
|0,35%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|459,35
|-0,68%
|Renault S.A.
|28,27
|-0,56%
|Stellantis
|4,67
|0,16%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 658,04
|0,09%