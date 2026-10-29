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Euronext-Handel im Fokus 29.10.2026 15:58:47

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktueller Marktbericht zum CAC 40.

Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 1,19 Prozent auf 7 981,20 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,370 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,570 Prozent auf 7 931,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 886,96 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 998,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 923,22 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 2,11 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 8 035,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 408,27 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 8 200,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,61 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 265 723 Aktien gehandelt. Mit 225,346 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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