Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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21.05.2026 15:58:58
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich schwächer
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,61 Prozent leichter bei 8 067,96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 8 109,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 117,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 153,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 055,89 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,63 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 8 235,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 515,49 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.05.2025, den Wert von 7 910,49 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,55 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 835 956 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,466 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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