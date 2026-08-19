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Index-Performance 19.08.2026 09:29:15

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Start fester

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Start fester

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent auf 8 530,83 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,490 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,163 Prozent stärker bei 8 523,25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 509,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 530,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 518,63 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,13 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 981,76 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,10 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 219,385 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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