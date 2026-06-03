CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt zum Start ab

Am Mittwoch fällt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,44 Prozent auf 8 173,28 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,393 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,373 Prozent auf 8 178,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 209,09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 184,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 169,45 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,025 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 8 114,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 103,84 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 7 763,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,268 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20 813 Aktien gehandelt. Mit 232,323 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at