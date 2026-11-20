Der CAC 40 bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag sinkt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,90 Prozent auf 8 008,28 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,440 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,749 Prozent auf 8 020,19 Punkte an der Kurstafel, nach 8 080,74 Punkten am Vortag.

Bei 8 029,08 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 002,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 4,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7 838,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 453,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 981,07 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent nach. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 107 844 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,666 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at