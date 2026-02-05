CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste

Letztendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,29 Prozent leichter bei 8 238,17 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,451 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,318 Prozent auf 8 288,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 262,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 312,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 193,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 211,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 074,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der CAC 40 bei 7 891,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,524 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 305 024 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 262,591 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at