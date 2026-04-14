CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge

Am Dienstag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,75 Prozent höher bei 8 298,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,423 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,223 Prozent fester bei 8 254,38 Punkten, nach 8 235,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 249,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 316,53 Zählern.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 7 911,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 330,97 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 273,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 136 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,906 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,93 zu Buche schlagen. Mit 8,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at