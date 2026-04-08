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Marktbericht 08.04.2026 17:58:35

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge

Beim CAC 40 waren am Wochentag Kurssprünge zu beobachten.

Letztendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 4,49 Prozent stärker bei 8 263,87 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,337 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 2,56 Prozent auf 8 111,17 Punkte an der Kurstafel, nach 7 908,74 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 305,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 111,17 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der CAC 40 mit 7 993,49 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 243,47 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Wert von 7 100,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,838 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 551 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,825 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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