Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

CAC 40 im Fokus 12.11.2025 09:29:07

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch steigt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,48 Prozent auf 8 195,07 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,436 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 8 190,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 185,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 195,07 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 918,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 753,42 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Wert von 7 226,98 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 626 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 305,012 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten

Analysen zu Stellantismehr Analysen

06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Stellantis Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 212,80 0,69% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,22 -0,04% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,42 0,56% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 642,00 1,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,31 0,55% Stellantis
Worldline SA 2,00 0,70% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 195,07 0,48%

