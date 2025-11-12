Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 im Fokus
|
12.11.2025 09:29:07
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge
Am Mittwoch steigt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,48 Prozent auf 8 195,07 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,436 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 8 190,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,23 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 185,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 195,07 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 918,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 753,42 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Wert von 7 226,98 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 626 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 305,012 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|212,80
|0,69%
|Carrefour S.A.
|13,22
|-0,04%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,42
|0,56%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|642,00
|1,13%
|Stellantis
|9,31
|0,55%
|Worldline SA
|2,00
|0,70%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 195,07
|0,48%
