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Index-Performance 21.10.2026 12:27:07

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht Zuschläge

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in Paris am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,41 Prozent höher bei 7 870,56 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,360 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,051 Prozent auf 7 834,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 838,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 891,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 830,90 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,188 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 138,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 363,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 258,86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,96 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 57 166 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,681 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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