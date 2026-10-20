Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 aktuell 20.10.2026 17:58:45

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert letztendlich

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert letztendlich

So performte der CAC 40 schlussendlich.

Der CAC 40 gab im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 7 838,49 Punkte nach. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,327 Prozent auf 7 842,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 868,05 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 783,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 871,32 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 8 065,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 340,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 206,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,35 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 559 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,703 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

mehr Analysen
19.10.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Renault Sell UBS AG
23.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,02 0,51% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 404,35 1,01% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 67,28 0,54% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,79 2,70% Renault S.A.
Stellantis 3,85 0,54% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 838,49 -0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen