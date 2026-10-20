Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|CAC 40 aktuell
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20.10.2026 17:58:45
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert letztendlich
Der CAC 40 gab im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 7 838,49 Punkte nach. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,327 Prozent auf 7 842,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 868,05 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 783,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 871,32 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 8 065,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 340,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 206,07 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,35 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 559 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,703 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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