CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert schlussendlich

Am Freitag ging es im CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,36 Prozent auf 7 782,82 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,376 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 7 812,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 811,26 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 812,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 728,45 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,30 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 23.09.2026, mit 8 123,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 299,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 225,78 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,03 Prozent abwärts. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 806 678 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,798 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at