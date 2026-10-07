CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert zum Ende des Mittwochshandels

Der CAC 40 bewegte sich am dritten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 1,22 Prozent tiefer bei 7 769,21 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,661 Prozent auf 7 813,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 865,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 840,35 Punkte, das Tagestief hingegen 7 743,55 Zähler.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 306,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 436,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 974,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 5,20 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 993 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,396 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at