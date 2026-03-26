CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsende

Der CAC 40 gab im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,98 Prozent auf 7 769,31 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,277 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,647 Prozent schwächer bei 7 795,78 Punkten, nach 7 846,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 756,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 843,07 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 3,01 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, den Wert von 8 620,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 103,58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 030,68 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,20 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 286 794 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 229,506 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at