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Marktbericht 08.10.2026 15:58:48

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der CAC 40 verliert aktuell an Wert.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 7 751,78 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,351 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,718 Prozent tiefer bei 7 713,39 Punkten, nach 7 769,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7 767,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 679,36 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 1,22 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 317,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 252,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 060,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 5,41 Prozent zu Buche. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 524 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,475 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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