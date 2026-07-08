Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance im Blick 08.07.2026 12:26:39

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich schwächer

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich schwächer

Der CAC 40 zeigt sich derzeit im Minus.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 2,24 Prozent schwächer bei 8 247,45 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,484 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,557 Prozent auf 8 389,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 436,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 242,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 389,29 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 3,20 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 8 199,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 263,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 766,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,637 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 408 966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 242,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Alstom S.A.

mehr Analysen
07.07.26 Alstom Neutral UBS AG
06.07.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
06.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Alstom Neutral UBS AG
11.06.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 198,34 -2,58% Airbus SE
Alstom S.A. 15,65 -2,10% Alstom S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 487,10 -2,14% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 50,90 -2,86% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 4,74 -4,44% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 252,66 -2,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen