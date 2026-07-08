CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich schwächer

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 2,24 Prozent schwächer bei 8 247,45 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,484 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,557 Prozent auf 8 389,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 436,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 242,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 389,29 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 3,20 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 8 199,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 263,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 766,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,637 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 408 966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 242,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at