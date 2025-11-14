CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent auf 8 187,00 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,499 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,563 Prozent schwächer bei 8 186,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 232,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 190,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 177,04 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,78 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, den Wert von 7 919,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 870,34 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 7 311,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,73 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 319,475 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at