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CAC 40-Marktbericht 07.05.2026 09:29:01

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Der CAC 40 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,35 Prozent höher bei 8 328,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,252 Prozent auf 8 320,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 299,42 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 328,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 304,22 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 7 908,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 273,84 Punkte. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 7 626,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,62 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 338 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 223,002 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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