CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Letztendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,27 Prozent fester bei 8 462,39 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,464 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,351 Prozent auf 8 468,79 Punkte an der Kurstafel, nach 8 439,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 503,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 462,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 372,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 173,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 709,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 278 848 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at