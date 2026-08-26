Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 aktuell
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26.08.2026 17:58:26
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone
Letztendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,27 Prozent fester bei 8 462,39 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,464 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,351 Prozent auf 8 468,79 Punkte an der Kurstafel, nach 8 439,20 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 503,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 462,39 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 372,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 173,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 709,81 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 278 848 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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