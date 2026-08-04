Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Blick
|
04.08.2026 09:28:33
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart fester
Am Dienstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,49 Prozent stärker bei 8 655,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,331 Prozent auf 8 642,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 613,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 641,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 669,69 Punkten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der CAC 40 bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 976,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 632,01 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,62 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 669,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 14 186 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 233,724 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt ab (finanzen.at)
|
09:28
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Euronext-Handel: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
03.08.26
|Euronext-Handel: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
31.07.26