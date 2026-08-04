CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart fester

Der CAC 40 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Dienstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,49 Prozent stärker bei 8 655,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,331 Prozent auf 8 642,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 613,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 641,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 669,69 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der CAC 40 bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 976,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 632,01 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,62 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 669,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 14 186 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 233,724 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at