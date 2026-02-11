Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40 aktuell
|
11.02.2026 09:29:40
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart im Minus
Am Mittwoch verliert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,04 Prozent auf 8 324,88 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,488 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,197 Prozent stärker bei 8 344,25 Punkten in den Handel, nach 8 327,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 344,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 321,49 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,362 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 8 362,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 156,23 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Stand von 8 028,90 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,58 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 74 870 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 265,768 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
17:58
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mittags leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26