CAC 40 aktuell 11.02.2026 09:29:40

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart im Minus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch verliert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,04 Prozent auf 8 324,88 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,488 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,197 Prozent stärker bei 8 344,25 Punkten in den Handel, nach 8 327,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 344,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 321,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,362 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 8 362,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 156,23 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Stand von 8 028,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,58 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 74 870 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 265,768 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

