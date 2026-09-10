Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Blick
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10.09.2026 09:28:53
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus
Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,30 Prozent aufwärts auf 8 181,28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,494 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 8 169,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,67 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 167,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 181,28 Punkten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,11 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 726,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 161,83 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 7 761,32 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,170 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 27 875 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 209,817 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentaldaten
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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